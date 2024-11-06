Konyaaltı'nda taksi durakları ve sokaklar yenileniyor

Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, taksici esnafından gelen talepler doğrultusunda taksi duraklarında boyama işlemlerine devam ederken, trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda yer alan yaya geçidi ve kasislerin bakım ve onarım işlemlerine ise gece gündüz devam ediyor.

Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe sakinleri ve esnafından gelen talepleri yerine getirmeye devam ediyor. Konyaaltı sınırları içerisinde yer alan taksi duraklarının araç park yerlerinin, taksici esnafından gelen talepler doğrultusunda boyama ve çizgi çalışmalarını hızlandıran ekipler, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) onay verdiği, trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda yer alan yaya geçidi ve kasislerde de çizgi çalışması yapıyor. Ekipler, mahalle aralarındaki pazar yerlerinde de çizgi çalışması gerçekleştiriyor.

ÇALIŞMALAR GECE GÜNDÜZ DEVAM EDECEK

Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve ilçenin estetik görünümünü iyileştirmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Hurma Mahallesi Taksi Durağı, Sahil Taksi Durağı, Tıp Taksi Durağı, Lal Taksi Durağı, Altınkum Taksi Durağı ve Atlantik Taksi gibi duraklarda yenileme işlemleri yapıldı. Ayrıca, pazar yerleri ve mahalle aralarındaki kasisler de yeniden düzenlendi. Vatandaşın ve ilçe esnafının günlük yaşamını kolaylaştıracak işlerin yapımına gece gündüz devam edileceği bildirildi.

HER NOKTAYA EŞİT HİZMET GÖTÜRECEĞİZ

Kırsal ya da ilçe merkezi ayrımı yapmadan bütün Konyaaltı’na eşit oranda hizmet etmek için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “İlçemizdeki tüm hizmetleri halkımızın yaşam kalitesini artırmak amacıyla yürütüyoruz. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın güvenliği ve rahatlığı için pazar yerleri, yaya geçitleri ve kasislerde önemli çalışmalar yapıyor. Ayrıca, taksici esnafımızın taleplerine göre taksi duraklarında yenileme, boyama ve çizgi çalışmalarını sürdürüyor. İlçemizde yaşayan bütün vatandaşlarımıza dokunacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz’’ dedi.