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Konyaaltı'nda tarihe ışık tutan sergi: Çanakkale Müzesi Sergisi

Konyaaltı'nda tarihe ışık tutan sergi: Çanakkale Müzesi Sergisi
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Konyaaltı Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında açılan Çanakkale Savaşı’nda kullanılan objelerin yer aldığı “Çanakkale Müzesi Sergisi” 16 Aralık’ta sona erecek.

Konyaaltı Belediyesi tarafından Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi’nde Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında açılan “Çanakkale Müzesi Sergisi” 16 Aralık’ta sona erecek. Hafta içi okullarda eğitim gören öğrencilere, hafta sonu da vatandaşların ziyaretine açık olan sergide Çanakkale Savaşı’na ait silahtan mermiye, savaşta görev alan asker, hemşire, doktorlara ait kıyafetlere kadar savaşta kullanılan tüm objeler yer alıyor. 

ÇANAKKALE RUHU BU SERGİDE

Serginin Çanakkale ruhunu yansıttığını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Bu sergiyi mutlaka görün ve çocuklarınıza da gösterin. 18 Mart 1915 tarihinde başlayan savaş 9 Ocak 1916 yılında büyük bir zaferle sonuçlandı. Çanakkale Savaşı, Türk askerinin inanç, azim, cesaret ve vatan sevgisinin ölümsüz bir destanıdır. Bizler bu ölümsüz destanımızı Çanakkale Müzesi Sergimiz ile öncelikle çocuklarımıza yeniden anlatmak istedik. Çanakkale Zaferi’nin hangi zorluklarla kazanıldığı unutulmamalıdır. Ücretsiz olan sergimiz 16 Aralık Cumartesi günü sona erecek. Bu sergiyi mutlaka görmelisiniz” diye konuştu.

 

Etiketler Konyaaltı Konyaaltı Belediyesi Semih Esen
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