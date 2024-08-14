Konyaaltı'nda tehlike oluşturan ağaçlar budanıyor

Konyaaltı ilçesinde elektrik tellerine değen ağaçları budama işlemi sürüyor. Konyaaltı Belediyesi ekipleri son olarak Doyran Dağ Mahallesi’nde yol kenarında tehlike arz eden ağaçların budamasını yaptı.

Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler son olarak Doyran Dağ Mahallesi’nde yol kenarında bulunan elektrik tellerine değen ağaçların budamasını gerçekleştirdi. Bölgede yangınlara karşı tehlike arz eden ağaçlar, ekipler tarafından büyük bir titizlikle budandı.

BAŞKAN KOTAN HAREKETE GEÇTİ

Doyran Dağ Mahallesi Muhtarı Şahali Kıvrak, elektrik tellerine değen ağaçların bölgede ciddi bir sorun oluşturduğunu söyledi. Kıvrak, “Bu sorun bölgemizde adeta kanayan bir yara haline gelmişti. Elektrik tellerine değen ağaçlar nedeniyle elektrik dağıtım şirketine başvuruda bulunmuştuk. Ama başvurularımız hep sonuçsuz kaldı. Bölgemizde birkaç defa da orman yangını çıktı. Cem Başkanımız bu bölge için harekete geçti ve Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz elektrik tellerine dokunan ağaçları budadı. Duyarlılıklarından dolayı Cem Kotan başkanıma ve ekiplerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.