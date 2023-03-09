Konyaaltı'nda temel hizmetler aralıksız sürüyor

Konyaaltı Belediyesi, ilçe genelinde bir yandan yol ve kaldırımların bakım-onarımını gerçekleştirirken bir yandan da asfalt serimi ve dere yatağı temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

Konyaaltı Belediyesi, Hurma Mahallesi 201 ve 202 Sokak’ta yapılan sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra hasarlı yolların iyileştirme çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Yaz ayları öncesinde çevre temizliğine başlayan belediye ekipleri, Aydınlık Mahallesi’nde dere temizliği çalışması da gerçekleştirdi. Ekipler, Uncalı Mahallesi 1262, 1263 ve 1251 sokaklarında kaldırım yenileme çalışması sürdürürken, diğer yandan da vatandaşların Uncalı pazar yerine talep ettiği otopark yapımına başladı.

KENDİ EVİMİZ GİBİ BAKIYORUZ

Konyaaltı’nın genelinde çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, temel hizmetleri aksatmadan sürdürdüklerini dile getirdi. Çalışmalara belli bir plan dahilinde devam ettiklerini söyleyen Esen, “Kış aylarında özellikle sağanak yağmur nedeniyle tahrip olan noktalarda çalışmalar gerçekleştirdik. Konyaaltı çok fazla yağmur alan bir bölge. O yüzden gerekli önlemleri alıyoruz. Gerek kırsal mahallelerimizde gerekse de kent merkezinde yol, kaldırım ve temizlik gibi çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Konyaaltı’na kendi evimize baktığımız gibi bakıyoruz” dedi.