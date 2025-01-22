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Konyaaltı'nda trafo binaları renkleniyor

Konyaaltı'nda trafo binaları renkleniyor
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Konyaaltı Belediyesi, şehrin estetiğini iyileştirmek ve kente renk katmak amacıyla elektrik trafolarını, boyama işlemi yaparak sanat eserine dönüştürüyor. Ekipler boyama çalışmalarına Belediye Caddesi ile 419’ncu sokak kesişimindeki trafo binasından başladı.

Konyaaltı Belediyesi, ilçe genelindeki elektrik trafolarını birer sanat eserine dönüştürerek kent yaşamına dahil ediyor. İlçenin farklı yerlerinde yer alan ve bir çoğunun üzerinde görüntü kirliliği yaratacak yazı ve şekiller bulunan elektrik trafo binalarını tespit eden Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bu binaları proje kapsamına dahil ediyor. Görüntü kirliliğine yol açan yazı ve şekillerin olduğu binaları proje kapsamında öncelikle uygun renklere boyayarak görüntü kirliliğini ortadan kaldıran ekipler, sonrasında ise binaları canlı renk ve dikkat çeken desenlerle süslüyor. 

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın çevre düzenlemeleri kapsamında verdiği talimatla harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, proje kapsamında ilk olarak Belediye Caddesi üzerinde yer alan bir trafo binasında boyama çalışması gerçekleştirdi. Yıllar içinde dış cephesi tamamen yıpranmış, üzerine sprey boyayla yazılan yazılarla son derece kötü bir görünüme sahip olan trafo binası, Konyaaltı Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmayla inanılmaz bir değişim yaşadı. İlçe genelinde kötü görünüme sahip olduğu tespit edilen trafo binaları için çalışmaların devam edeceği bildirildi.  

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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