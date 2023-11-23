Konyaaltı’nda Türk Sanat Müziği rüzgârı esti

Konyaaltı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından düzenlenen “Beraber ve Solo Şarkılar Solistler Geçidi” konseri müzikseverlerle buluştu. Yağmurlu havaya rağmen salonu dolduran sanatseverler, konser sonunda solistleri dakikalarca ayakta alkışladı.

Konyaaltı Belediyesi kültür sanat etkinliklerine devam ediyor. Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi’nde Konyaaltı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından düzenlenen “Beraber ve Solo Şarkılar Solistler Geçidi” konseri ile vatandaşlar müzik ziyafeti yaşadı. Şef Tayfun Yönlü yönetiminde gerçekleşen konserde birbirinden güzel eserleri peş peşe seslendiren solistler, salonu dolduran dinleyiciler tarafından konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİNE ÖNEM VERİYORUZ

Konyaaltı Belediyesi olarak ilçede kültür-sanat etkinliklerine önem verdiklerini ve bu yönde çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Konyaaltı Belediyesi olarak ilçemizde vatandaşlarımızı kültür-sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyoruz. Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz Türk Sanat Müziği koromuz kurulduğu günden beri konserler vererek vatandaşlarımızın ruhuna hitap ediyor. Yağmurlu havaya rağmen konserimize katılan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.