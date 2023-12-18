Konyaaltı’nda türkü gecesi

Konyaaltı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından gerçekleştirilen “Türkü Formunda Besteler” konseri beğeni topladı. Konser sonunda vatandaşlar koristleri dakikalarca ayakta alkışladı.

Konyaaltı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun düzenlediği “Türkü Formunda Besteler” konseri Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. Şefliğini Soner Mızrak’ın yaptığı Konyaaltı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu konserde, Türkü formunda bestelenen eserleri seslendirdi. Koronun, “Ömür Dediğin”, “Güz mü Geldi Rengin Soluk”, “Sağım Yalan Solum Yalan”, “Asılsız Güzele Gönül Bağlama”, “Felek Sen Ne Feleksen” gibi sevilen eserleri seslendirmeleri izleyicilerin beğenisini topladı. Konser sonunda vatandaşlar, koristleri ve orkestra üyelerini dakikalarca ayakta alkışladı.

VATANDAŞIN İLGİSİNDEN MUTLUYUZ

Konyaaltı ilçesinde yaptıkları kültür ve sanat programlarına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Hafta sonu Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi’nde Türk Halk Müziği Koromuzun ‘Türkü Formunda Besteler’ konserine vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. İlçemizde belediyemiz tarafından organize edilen kültür ve sanat programlarımıza vatandaşlarımızın yoğun ilgi göstermesi bizleri mutlu ediyor. Konserlerimiz, tiyatrolarımız ve bunlar gibi kültür ve sanat programlarımız artarak devam edecek” dedi.