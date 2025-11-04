Konyaaltı'nda turşular Konyaaltı'nın minik elleriyle kuruldu

Konyaaltı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde turşu kurma etkinliği gerçekleştirildi. Minikler, öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları turşuları olgunlaşmaya bıraktı.

Konyaaltı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde eğitim gören minikler için keyifli bir etkinlik gerçekleştirildi. Minikler düzenlenen etkinlikte öğretmenleri eşliğinde turşu kurdu. Öğrenciler ilk olarak sebzeleri kavanozlara yerleştirdi. Ardından ise öğretmenlerinin yardımıyla kavanozlara tuz ve sirke koyarak turşu kurma işlemini tamamladı. Çocuklar gerçekleşen etkinliği keyifle karşıladı. Kreş öğretmenleri etkinliğin, öğrencilerin el koordinasyon ile motor becerilerinin gelişimi ve grup çalışmasına uyumlu hale gelmeleri için düzenlendiğini aktardı. Konyaaltı Belediyesi Kreş Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, turşu kurma etkinliği gibi daha birçok etkinliğin, çocukların gelişimi için planlanmaya devam edeceği kaydedildi.

KOTAN, “ÇOCUKLARIMIZIN BECERİ GELİŞİMİ BİZLER İÇİN ÖNEMLİ”

Düzenlenen etkinliğin ardından konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Konyaaltı Belediyemizin tüm kreşlerinde eğitimlerimiz devam ediyor. Verdiğimiz eğitimin yanında, miniklerimize üretmenin önemini de aktarıyoruz. Etkinliklerimizde çocukların motor becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor ve aynı zamanda özgüvenlerini artırıyoruz. Miniklerimiz hem eğleniyor hem öğreniyor. Bu bizleri çok mutlu ediyor. Çocuklarımızın beceri gelişimi bizler için önemli. Atatürk’ün çocukları için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Hepsinin eline sağlık” ifadelerini kullandı.

“CEM BAŞKANIMIZ ÇOCUKLARA ÖNEM VERİYOR”

Düzenlenen etkinliğe dair konuşan Konyaaltı Belediyesi Kreş Öğretmeni Esra Karadaşlı, “Bu etkinliği, çocuklarımız için kışa hazırlık etkinliği olarak planladık. Buradaki amacımız çocukların motor gelişimini sağlamak, aynı zamanda gelişimlerini desteklemek ve el ile göz koordinasyonunu desteklemek. Amacımız okul öncesi eğitimde eğlenerek öğretmek. Akademik bilgiyi oyun olarak alıyoruz. Aynı zamanda eğlenceli etkinliklerle de tamamlıyoruz. Bugünkü turşu kurma etkinliği de bunun bir örneğiydi. Belediye Başkanımız Cem Kotan’ın çocuklara verdiği önem doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz ve çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlıyoruz” diye konuştu.