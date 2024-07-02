Konyaaltı'nda TYT Yaz Kampı için son başvuru tarihi uzatıldı

Gençleri üniversite sınavına ücretsiz olarak hazırlayan ve üniversite tercihlerinde de onlara destek olan KONSEM Etüt Merkezi’nin TYT Yaz Kampı Kursları’na başvurular yoğun istek üzerine 5 Temmuz’a kadar uzatıldı.

Konyaaltı Belediyesi bünyesinde hizmet veren Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) Gürsu Etüt Merkezi yüzlerce çocuğu ve genci ücretsiz olarak lise ve üniversitelere hazırlıyor. Merkezde bulunan uzman eğitmenler, öğrencileri lise ve üniversite tercihlerini yaparken de yalnız bırakmıyor. KONSEM’in yaz ayları için özel açtığı TYT Yaz Kampı Hazırlık Kursları’na da ilgi yoğun oldu. Kampa katılmak isteyenler için son başvuru tarihi yoğun istek üzerine 5 Temmuz Cuma gününe kadar uzatıldı. Kurslara katılmak isteyenler www.konyaalti.bel.tr adresinden kayıt yaptırabilecek.

TÜM ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTEYE YERLEŞTİ

LGS ve YKS için hazırlık kursu açtıklarını ifade eden KONSEM Gürsu Etüt Merkezi Birim Sorumlusu Hande Geyikçi, “Yaz kampımıza öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Yoğun istek üzerine TYT hazırlık kursumuza başvuru süresini uzattık” dedi. Geçtiğimiz yıl KONSEM’de eğitim alan tüm öğrencilerin üniversitelere yerleştirildiğini açıklayan Geyikçi, “Bu büyük bir başarı. Hiç fire vermeden bütün öğrencilerimizi üniversiteye yerleştirdik. Bu yıl da hedefimiz bu. İnşallah önümüzdeki sene de çocuklarımız iyi yerlerde olacak” diye konuştu.

KONSEM’LE KAZANDIM

KONSEM’de eğitim alan ve üniversiteye yerleşen Nisanur Karaman da, “12’nci sınıfta KONSEM Etüt Merkezi’ne başvurdum. Burada çok güzel bir eğitim gördüm. Öğretmenlerim gerek derslerde, gerek deneme sınavlarında bana çok yardımcı oldular. Hepsi çok ilgiliydi. Sınav sonrasında da buradaki öğretmenlerim tercih yapmamda bana yardımcı oldu. KONSEM sayesinde güzel bir tercih yapıp Akdeniz Üniversitesi’ni kazandım. Bize sağladığı destekten dolayı Konyaaltı Belediyesi’ne ve Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’a çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.