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Konyaaltı’nda uluslararası yüzme yarışı heyecanı

Konyaaltı’nda uluslararası yüzme yarışı heyecanı

Uluslararası An-Aqua Yüzme Yarışı 2022’ye ev sahipliği yapacak olan Konyaaltı Belediyesi, 22-23 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek etkinliğin hazırlıklarına devam ediyor.

Konyaaltı Belediyesi’nin düzenleyeceği ‘Uluslararası An-Aqua Yüzme Yarışı 2022’ hazırlıkları sürüyor. 450 sporcunun başvuru yaptığı yarışmalar 22-23 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. An-Aqua Swimming Race, beş farklı parkur ve bayrak yarışı ile gerçekleşecek. Parkurlar, 600, 1500, 3000 ve 6000 metre şeklinde düzenlendi. Konyaaltı Belediyesi önünde bulunan sahil şeridi bölümünde başlayacak olan parkurların bitiş noktası yine aynı yerde olacak şekilde belirlendi.

 

Bu yıl ilk defa düzenlenecek An-Aqua Swimming Race etkinliği ile bölgede su sporlarını daha ileriye taşımak istediklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, etkinliği daha fazla geliştirmek, sürdürülebilir ve uluslararası bir organizasyon haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. İngiltere ve Fransa’yı ayıran Manş Denizi’ni yüzerek geçen en genç Türk kadını olan Bengisu Avcı’nında yer alacağı Konyaaltı Belediyesi An-Aqua Swimming Race etkinliğine profesyonel sporcuların yanı sıra yüzme sporuna gönül vermiş amatör sporcular da başvuru yaptı. Dünyanın en ünlü yarışlarında ülkemizi temsil eden Milli sporcumuz Mert Onaran’nın yarış koordinatörlüğünde gerçekleşecek olan Konyaaltı Belediyesi An-Aqua Swimming Race, Antalya’ya açık su yüzme yarışı ile yeni bir spor etkinliği kazandıracaktır.

 

Yarış programı;

 

22 Ekim 2023 Cumartesi

1.5 K start      08:30                            

600 start        10:30                             

3x600             11:00                             

Ödül töreni    15:00       (Konyaaltı Belediye Meydanı)                     

Tüm startlar Konyaaltı Belediye önündeki sahilden start alacaktır.

 

23 Ekim 2022 Pazar

6K start          08:00                            

3K start          09:00                            

Ödül töreni    14:00       (Konyaaltı Belediye Meydanı)

Tüm startlar Konyaaltı Belediye önündeki sahilden start alacaktır.

 

 

 

 

 

Etiketler Konyaaltı Konyaaltı Belediyesi Semih Esen
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