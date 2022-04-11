  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Konyaaltı’nda üretimli tasarruf

Konyaaltı’nda üretimli tasarruf

Konyaaltı’nda üretimli tasarruf

Konyaaltı Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde kurduğu üretim atölyesi ile bütçe giderinde büyük tasarruf sağlıyor.

Konyaaltı Belediyesi, ilçedeki evsel atıkların toplanması amacıyla kullanılan çöp ve geri dönüşüm konteynerlerini Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan atölyede üretiyor. Belediye, piyasanın yarı fiyatına yaptığı imalat ile bu alandaki giderlerini yüzde 50 oranında azalttı. Ayrıca, çeşitli sebeplerle zarar gören konteynerler de aynı atölyede tamir edilerek yeniden kullanıma sunuluyor.

HEM YENİ ÜRETİM HEM YENİLEME

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurdukları üretim atölyesinde çöp konteyneri, mobil atık getir merkezi, geri dönüşüm kumbaraları gibi temel malzemeleri üreterek, bu alanda bütçede yüzde 50 kar ettiklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, hasar gören konteynerleri de onarıp tekrar kullanıma gönderdiklerini söyledi. Yaptıkları üretim ile önemli öcüde tasarruf sağladıklarını dile getiren Esen, “Amacımız bu alandaki giderleri minimuma indirmektir. Kaynakların ve bütçenin kullanımında en yüksek düzeyde verimliliği esas alıyoruz” dedi. 

GÜNDE 30 ADET ÜRETİLEBİLİYOR

Belediyenin kullanımına ait tüm konteynerleri, kurdukları atölyede ürettiklerini söyleyen Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özgür Bülent Yalçın, “Hem Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan konteynerleri üretiyor hem de Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzün diğer ambalaj atıklarını topladığı konteynerleri burada kendimiz imal ediyoruz. Günde 20 atık konteyneri yapıyoruz. Tam kapasite çalıştığımızda günde 10 adet geri dönüşüm konteyneri ürettiğimizi söyleyebiliriz” dedi.     

Etiketler Konyaaltı Belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gün yine aymadı, yine aymadı... Bir boşanma aşamasındaki eş cinayeti daha!
Aygün Aydın oruç tutuyorum diyerek paylaştı: ''Hayattaki en büyük derdim bu olsun''
50 yıldır yanan ''Cehennem Kapısı'' için harekete geçildi
Kış geri geldi, sıcaklıklar 10-15 derece birden düştü!
Ünlü anket firmasının Erdoğan'ın videosunu deneklere izlettiği anketten dikkat çeken sonuç
Araç sahipleri dikkat! 1 TL indirim geliyor!
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli oldu
Estetikle tanınmaz hale gelen Mika Can Raun, aylık harcamasını açıkladı
Melisa Aslı Pamuk'un iç çamaşırı reklamı olay oldu: ''Arabistan'a hoşgeldiniz!''
Türkiye'de ilk defa üretildi! Kilosu 400 TL'den başlıyor, 3 bin TL'ye kadar çıkıyor