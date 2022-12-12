Konyaaltı'nda Uyaran Eksikliği ve Otizm semineri

Konyaaltı Belediyesi, vatandaşın pandemi sürecinde yaşadığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için Doç. Dr. Veysi Çeri’nin konuşmacı olarak katıldığı “Uyaran Eksikliği ve Otizm’’ konulu seminer düzenledi. Konuyla ilgili haber metni ve fotoğraflar ektedir. İyi çalışmalar dileriz.

Konyaaltı Belediyesi, ‘‘Pandeminin olumsuz etkilerini ortadan kaldırma buluşmaları’’ kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyerek vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde vatandaşların yoğun katılımıyla ‘’Teknoloji Bağımlılığı’’ konusunu ele alarak başlayan buluşmalar, ‘’Uyaran Eksikliği ve Otizm’’ başlıklı seminer ile devam etti. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen seminere katılan vatandaşlar, Çocuk ve Genç Psikiyatristi Doç. Dr. Veysi Çeri’nin sunumuyla ‘’Uyaran Eksikliği ve Otizm’’ konusunda bilgilendirildi. İnsanların pandemi sürecinde yaşadığı etkilerin en aza indirilmesi için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘’Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz ile ilgili olarak her konuda bütün imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.