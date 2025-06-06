Konyaaltı'nda vatandaş belediyenin kurban hizmetlerinden memnun

Konyaaltı Belediyesi, Kurban Bayramı’nda vatandaşların kurban ibadetini hijyenik ve düzenli şekilde yerine getirebilmesi için Altınkum ve Siteler Mahalle Pazarı’nda ücretsiz kesim hizmeti sundu. Kesim işlemlerinden memnun olan vatandaşlar, Belediye Başkanı Cem Kotan'a teşekkür etti.

Konyaaltı Belediyesi, Kurban Bayramı’nda kurban kesecek vatandaşlar için farklı mahallelerde kurban kesim noktası oluşturdu. Altınkum ve Siteler Mahallelerinde kurulan kesim alanlarında, hijyen kurallarına uygun ve ücretsiz kurban kesim işlemi yapıldı. Belediye ekipleri, Siteler Kapalı Pazar Yeri’nde küçükbaş hayvanların, Altınkum Kapalı Pazar Yeri’nde ise büyükbaş hayvanların kesimini gerçekleştirdi. Kurban Bayramı öncesinde oluşturulan online randevu sistemi sayesinde vatandaşlar sıra beklemeden kurbanlarını kestirme imkanı buldu. Hijyen, çevre temizliği ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde yapılan işlemler, vatandaştan tam not aldı.

VATANDAŞ HİZMETTEN MEMNUN

Kurban kesim alanında hizmetten memnun kalan ve yaklaşık 10 yıldır aynı bölgede kurban kestiklerini belirten Yusuf Saraçoğlu, “Konyaaltı Belediyemizden memnunuz. Telefonla arayıp randevu aldık, bize kod gönderildi. Belediye Başkanımız Cem Kotan’a çok teşekkür ederiz” dedi. Kurban kesim hizmetinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Harun Aygün ise “Burada çok güzel bir hizmet var. Kurbanımız kesiliyor, hiçbir eksiğimiz yok. Başkanımız Cem Kotan’a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Her yıl burada kurban hizmeti aldığını aktaran Nurten Öcal da, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Randevu alarak geldik ve kesim işlemimiz sorunsuz tamamlandı. Yıllardır buraya geliyoruz. Hijyen konusunda da çok memnunuz. Başkanımız Cem Kotan’a teşekkür ediyor, herkese iyi bayramlar diliyorum” şeklinde konuştu.