Konyaaltı'nda yangından kaçan minikler belediyeye sığındı

Konyaaltı Belediyesi’nin karşısındaki ormanlık alanda çıkan yangın, alanın yakınında bulunan kreşteki çocukları etkiledi. Çocuklar ve kreş personeli Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın talimatıyla belediye binasına getirildi. Yangının ardından Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan çocukları ziyaret ederek, onlarla sohbet etti.

Konyaaltı Belediyesi karşısında ve yanında bulunan ormanlık alanda iki ayrı noktada çıkan yangın korku yarattı. Yangın, Konyaaltı Belediyesi ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, TOMA’lar ve AFAD ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrası söndürüldü.

BAŞKAN KOTAN TALİMAT VERDİ

Yangın, alanın yakınında bulunan kreşteki çocuk ve personeli etkiledi. Çocuklar ve kreş personeli Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın talimatıyla belediye binasına getirildi. Yangından dolayı korku yaşayan çocuklara binada belediye yetkilileri o anları unutmaları için çizgi film izlettirerek, eğlenceli etkinlikler yaptılar.

KREŞİ ZİYARET ETTİ

Yangın sonrasında kreşi ziyaret ederek çocuklar hakkında bilgi alan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Yangın hepimizi çok üzdü. Kreşteki çocuklarımızın ve personelin yangından etkilenmemesi için onları belediyemizde misafir ettik. Çocukların sağlık ve güvenliğini en üst düzeyde tutmak için gerekli tüm önlemlerimizi aldık. Sizleri tekrar görmek istedim. İyi olduğunuzu görmek beni mutlu etti. Dilerim böylesine kötü bir olayı bir daha yaşamayız” dedi.

ÇOCUKLARIMIZI MUTLU ETTİNİZ

Çocukların yangından çok korktuğunu belirten kreş sahibi Yulya Fedorin de, “Bizleri belediye binasında ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Çocuklar o kadar çok korkmuştu ki. Ekipleriniz çocukların o kötü anları unutması için onlar için çizgi film açtı. Çocuklar çok mutlu oldular ve o an için yangını unuttular. Sayenizde kötü anları değil belediyedeki eğlenceli anlar hatırlıyorlar artık” diye konuştu.