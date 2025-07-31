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Konyaaltı'nda Yaşam Boyu Sanat Kursu düzenlenecek

Konyaaltı'nda Yaşam Boyu Sanat Kursu düzenlenecek
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Konyaaltı Belediyesi, elli beş yaş üstü sanatseverlere ‘Yaşam Boyu Sanat Kursları’ düzenleneceğini duyurdu.

Konyaaltı Belediyesi, her yaştan sanatseveri gerek düzenlediği etkinliklerle gerekse de kurslarla buluşturmaya devam ediyor. Kurslar kapsamında yeni bir adım atan Konyaaltı, elli beş yaş üstü sanatseverler için ‘Yaşam Boyu Sanat Kursları’ düzenleyecek. Yapılan duyuruya göre kurslarda; Nostalji Korosu, Ritim Atölyesi, Temel Resim Eğitimi, Doğaçlama Tiyatro, Temel Oyunculuk Eğitimi, Temel Müzik Eğitimi, Karma Orkestra alanlarının yer alacağı belirtildi. Müzik, resim ve sahne sanatlarına ilgi duyan ve yeteneklerini ortaya çıkarmak isteyen herkesin davet edildiği kursların başvuruları, 1-22 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Başvurular, www.konyaalti.bel.tr internet adresinden gerçekleşecek. Öte yandan, başvuru yapmak isteyen sanatseverlerin tek eğitim alanını seçebileceği ve başvuruların kontenjanla sınırlı olduğu da aktarıldı. Gerçekleştirilecek kurslarla beraber, elli beş yaş üstü vatandaşların sanatla dolu keyifli bir yolculuk yapması amaçlanıyor.

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Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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