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Konyaaltı'nda Yaz Spor Kursları sertifika töreni coşkuyla gerçekleşti

Konyaaltı'nda Yaz Spor Kursları sertifika töreni coşkuyla gerçekleşti
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Konyaaltı Belediyesi’nin düzenlediği Yaz Spor Kursları’nın sertifika töreni , bu yıl yağmura rağmen büyük bir coşku ve heyecan içinde yapıldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ''Kursiyerlerimizin yaz boyunca gösterdiği çabayı takdir ediyorum'' dedi.

Konyaaltı Belediyesi’nin çocukları erken yaşta spora teşvik etmek amacıyla açtığı Yaz Spor Kursları sona erdi. 500 kursiyerin sertifika aldığı törende, çocuklar tenis, futbol ve diğer spor dallarında yeteneklerini sergileyerek renkli görüntüler oluşturdu. Sertifika töreni sırasında yağmur, etkinliğin ruhunu ve katılımcıların coşkusunu etkilemedi. 

TEBRİK EDERİM 

Başkan Kotan, “Yaz spor kurslarımıza katılan tüm çocuk ve yetişkin kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Sporun ve eğitimin her koşulda devam ettiğini, yağmurun bile coşkumuzu engelleyemediğini gördük. Katkıda bulunan herkese teşekkür ederim” dedi.

Tören, sertifikaların dağıtımı ve sporcuların başarılarını kutlamalarıyla sona erdi.

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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