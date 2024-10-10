Konyaaltı'nda YÖREX'e Çandır Fasulyesi damgasını vurdu

Konyaaltı Belediyesi kentin zengin kültürünü yaşatmayı amaçlayan Yöresel Ürünler Fuarı’nda (YÖREX) stant açtı. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan katılımcılara meşhur Çandır fasulyesinden yapılan kuru fasulye ikramında bulundu.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ev sahipliğinde bu yıl 13’ncüsü düzenlenen YÖREX Fuarı 9-13 ekim tarihleri arasında ANFAŞ Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Konyaaltı Belediyesi de fuar merkezine kurduğu standında bölgeye has yöresel lezzetleri sergiledi. Stantta Çandır fasulyesi, doyran patlıcanı, Çakırlar’da yetişen mandalina, limon ve nar yer aldı. Başkan Kotan, standa gelen Antalya Valisi Hulisi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse’ye fasulye ikramında bulundu.

YÖRESEL ÜRÜNLERE ÖNEM VERİYORUZ

Kentin zengin kültürel ve gastronomik mirasını tanıtmak amacıyla fuara katılarak, yöresel ürünlerini sergileyen Konyaaltı Belediyesi, özellikle çandır fasulyesi ile katılımcıların dikkatini çekti. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, standa gelen ziyaretçilerle sohbet etti ve Çandır fasulyesi yemeği ikram etti. 13 yıldır bu etkinliği gerçekleştiren ATB Başkanı Ali Çandır’a teşekkürlerini ileten Başkan Kotan, YÖREX’in, yöresel ürünlerin tanıtımı açısından Antalya’nın en önemli fuarlarından biri olduğunu kaydetti. Başkan Kotan, “Konyaaltımızın eşsiz lezzetlerini tanıtmak için buradayız. Kısa bir süre önce Yarbaş Çandır’da da yöresel ürünümüz olan fasulye ikramında bulunmuştuk. Bizler yöresel ürünlerimize çok önem veriyoruz. Bütün vatandaşlarımızı standımıza davet ediyoruz” dedi.