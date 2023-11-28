Konyaaltı'nda Zeyna'dan öğrencilere afet tatbikatı

Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi, ilçede bulunan okullarda afet eğitimi vererek, tatbikat gerçekleştiriyor. Ekipler son olarak kurtarma köpeği Zeyna ile birlikte Gazi Mustafa Kemal İlkokulu-Ortaokulu’nda öğrencilere afet tatbikatı gerçekleştirdi.

Konyaaltı Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Sivil Savunma Birimi, ilçede bulunan okullarda öğrencilere yönelik afet eğitimi vererek, tatbikat gerçekleştiriyor. Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi son olarak Gürsu Mahallesi’nde Gazi Mustafa Kemal İlkokulu-Ortaokulu’nda 7’nci sınıf öğrencilerine afet eğitimi verdi. Ardından öğrencilerle birlikte tatbikat gerçekleştirdi.

TEHLİKE AVCILARI

Konyaaltı Belediyesi arama kurtarma köpeği Zeyna’nın da katıldığı faaliyette öğrencilere olası doğal afetlerde yapılması gerekenler anlatıldı. Tatbikatın sonunda Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi’nin hazırladığı afet bilinci konulu “Tehlike Avcısıyız” adlı kitap öğrencilere hediye edildi.

AMACIMIZ FARKINDALIK YARATMAK

Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Sinan Toprak, “Gazi Mustafa Kemal İlkokulu-Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencilerine yapmış olduğumuz faaliyet ile doğal afet farkındalık ve doğal afetlerde yapılması gerekenler noktasında bilinci artırmak için seminer düzenledik. Ardından toplanma alanlarını belirleyerek öğrencilerimizin en kısa sürede tahliye olmalarını sağladık. Konyaaltı Belediyesi arama kurtarma köpeğimiz Zeyna ile de arama çalışması yaptık. Doğal afet bilincinin artması için bu tür çalışmaların devam etmesini temenni ediyoruz. Konyaaltı Belediyesi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.