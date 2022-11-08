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Konyaaltı’ndan Atatürk’ü anma etkinliği

Konyaaltı’ndan Atatürk’ü anma etkinliği
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84’üncü yıl dönümünde, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek tören ve etkinliklerle anılacak.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84’üncü yıl dönümünde Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek tören ve etkinliklerle anılacak. Konyaaltı Belediyesi Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında düzenlenecek etkinliklerde ilk olarak Tiyatro Akademisi eşliğinde Müzik Akademisi Çok Sesli Çocuk Korosu sahne alacak. 10 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak etkinlikler, Çok Sesli Çocuk Korosu’nun ardından Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun Son Vals/Son Zeybek oyunuyla devam edecek. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin yıl dönümünde çok özel etkinliklerle kendisine yakışır bir şekilde anacaklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “84 yıl önce aramızdan ayrılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk hala kalplerimizin en güzel köşesinde yaşamaya devam ediyor. Ulu Önderimizi ölümünün yıl dönümünde saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyor, anma programımıza bütün hemşehrilerimizi davet ediyorum’’ dedi.

Etiketler Konyaaltı Konyaaltı Belediyesi Semih Esen
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