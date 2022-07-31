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Konyaaltı'ndan dört oyuncuya milli davet

Konyaaltı'ndan dört oyuncuya milli davet

9-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları’nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Hentbol Takımı aday kadrosunda Konyaaltı Belediye Spor Kulübü’nden dört oyuncu yer aldı.

9-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları’nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Hentbol Takımı aday kadrosunda Konyaaltı Belediye Spor Kulübü’nden dört oyuncu yer aldı.

İslam İş Birliği Teşkilatı’na üye ülkelerin katılımı ile dört yılda bir düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’nın beşincisi bu yıl Konya’da gerçekleştirilecek. 56 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılacağı organizasyonda Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı da yer alacak. A grubunda Senegal, Bangladeş ve Özbekistan ile mücadele edecek olan Milli Takım’ın aday kadrosuna Konyaaltı Belediyespor’dan Bilge Nur Öztürk, Elif Sıla Aydın, Cansu Akalın ve tecrübeli oyuncu Yasemin Şahin davet edildi.

MAVİ KELEBEKLER DAHA GÜÇLÜ

Önümüzdeki sezon dört kulvarda şampiyonluk mücadelesi içerisinde yer alacak olan takımından dört oyuncunun Milli Takım’a davet edilmesinden duyduğu memnuniyeti belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, her geçen yıl kadro derinliğini artırdıklarını kaydetti. Özellikle takıma yeni katılan oyuncuların Milli Takım’a çağrılmalarının, kadro kalitelerini artırdıklarının bir göstergesi olduğunu söyleyen Başkan Esen, “Geçtiğimiz iki yıl Süper Lig’de iyi işler yaptık ama Konyaaltı daha iyilerini hak ediyor. İnşallah bu sezon çok daha iyi işler yapacağız ve Konyaaltı’na layık olduğu başarılar kazandıracağız. Milli Takım’a davet edilen oyuncularımızı kutluyor, başarılı bir turnuva geçirmelerini diliyorum’’ dedi.

Etiketler konyaaltı milli davet
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