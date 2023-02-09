Konyaaltı’ndan hastanedeki depremzedelere yardım

Konyaaltı Belediyesi, depremden kurtulan ve Antalya’ya gelerek Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi gören hastalara ve hasta yakınlarına yardım kolisi ulaştırdı.

Konyaaltı Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki depremden kurtulan ve Antalya’ya gelen depremzedelere yardım eli uzattı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi gören afetzedelere belediye ekipleri tarafından yardım kolisi götürdü. İsmi Sarı Melekler olan ve hastanedeki hemşirelerden oluşan gönüllü grup, belediye ekiplerinin getirdiği yardımları, deprem bölgesinden gelen hasta, yaralı ve hasta yakınlarına ulaştırdı. Antalya’da tedavisi süren vatandaşlara yönelik yardımları bir kereye mahsus yapmayacaklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ihtiyaç duyulduğu sürece bu yardımlara devam edeceklerini kaydetti. Deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarını yakından takip etmek için afet bölgesinde kalmaya devam edeceğini söyleyen Başkan Esen, ilk günden bu yana 15 yardım tırını depremzedelere ulaştırdıklarını ifade etti. Vatandaşlardan gelen yardımları bekletmeden paketleyip yola çıkardıklarını dile getiren Esen, “Antalya Konyaaltı’nda kurduğumuz ekipler, yurttaşlarımızdan gelen yardımları bekletmeden tırlara yükleyip gönderiyor. Deprem bölgesindeki ekiplerimiz ise yardımları hızlı bir şekilde depremzedelere ulaştırıyor. Burada ki öncelikli ihtiyaçlar çadır, bot, mont, hazır tüketilebilir gıda, bebek maması, bebek bezi şeklindedir” diye konuştu.