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Konyaaltı’ndan İstanbul Nağmeleri konseri

Konyaaltı’ndan İstanbul Nağmeleri konseri

Konyaaltı Belediyesi Türk Sanat Müziği Nazariyat Korosu 15 Mayıs’ta İstanbul Nağmeleri Konseri ile sahne alacak.

Kültür ve sanat etkinlikleri ile vatandaşları buluşturmaya devam eden Konyaaltı Belediyesi şimdi de Türk Sanat Müziği severlere müzik ziyafeti sunacak.

Konyaaltı Belediyesi Türk Sanat Müziği Nazariyat Korosu müzikseverlerle buluşacak. 15 Mayıs Pazar günü saat 20.30’da, Sonay Koca Mutlu’nun şefliğindeki konserde sahne alacak koro müzik ziyafeti sunacak. Türk Sanat Müziği’nin sevilen eserlerinin seslendirileceği İstanbul Nağmeleri konseri Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

SAHNE GENÇLERİN

Konyaaltı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik dolayısı ile ‘Sahne Senin’ etkinliği kapsamında gençleri sahneye davet etti. Düzenlenecek etkinlikte gençler sahne alma fırsatı yakalayacak. 14 Mayıs’ta başvuruları sona erecek etkinliğe katılmak isteyen gençler, online kayıt işlemlerini  www.konyaalti.bel.tr  adresinden veya 0242 245 55 25 hizmet numarasını arayarak yapabilir.

Etiketler Konyaaltı Belediyesi
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