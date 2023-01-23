Konyaaltı’ndan öğrencilere sömestr hediyesi

Konyaaltı Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukları tiyatro ile buluşturuyor.

Yarıyıl tatilinde çocukları unutmayan Konyaaltı Belediyesi, karne sevinci yaşayan öğrenciler

için tiyatro oyunu hazırladı. Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi’nin hazırladığı Çizmeli

Kedi adlı müzikli ve danslı çocuk oyunu Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde

sahnelenecek. 31 Ocak Salı günü 11:00 ve 14:00 saatlerinde iki seans olarak sahnelenecek

oyunu 5 yaş ve üzerindeki çocuklar ücretsiz bir şekilde seyredebilecek. Ara tatilde HayatPark

içerisinde kurdukları tiyatro otobüsü sahnesiyle karne hediyesi verdikleri çocukları yarıyıl

tatilinde de unutmadıklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘’En değerli

varlıklarımız olan çocuklarımızı sömestrde de keyifli bir tiyatro oyunuyla karşılıyoruz. Bütün

çocuklarımıza keyifli bir yarıyıl tatili diliyorum’’ dedi.