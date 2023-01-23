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Konyaaltı’ndan öğrencilere sömestr hediyesi

Konyaaltı’ndan öğrencilere sömestr hediyesi
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Konyaaltı Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukları tiyatro ile buluşturuyor.

Yarıyıl tatilinde çocukları unutmayan Konyaaltı Belediyesi, karne sevinci yaşayan öğrenciler
için tiyatro oyunu hazırladı. Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi’nin hazırladığı Çizmeli
Kedi adlı müzikli ve danslı çocuk oyunu Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde
sahnelenecek. 31 Ocak Salı günü 11:00 ve 14:00 saatlerinde iki seans olarak sahnelenecek
oyunu 5 yaş ve üzerindeki çocuklar ücretsiz bir şekilde seyredebilecek. Ara tatilde HayatPark
içerisinde kurdukları tiyatro otobüsü sahnesiyle karne hediyesi verdikleri çocukları yarıyıl
tatilinde de unutmadıklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘’En değerli
varlıklarımız olan çocuklarımızı sömestrde de keyifli bir tiyatro oyunuyla karşılıyoruz. Bütün
çocuklarımıza keyifli bir yarıyıl tatili diliyorum’’ dedi.

Etiketler Konyaaltı Konyaaltı Belediyesi Semih Esen
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