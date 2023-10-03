Konyaaltı'ndan Türkiye'de bir ilk: Bebek parkı

Türkiye’de ilk kez Konyaaltı Belediyesi tarafından hizmete açılan Bebek Parkı vatandaşlar ve minikler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bebek Parkı her gün 0-5 yaş arası yüzlerce miniği ağırlıyor.

Türkiye’de ilk kez Konyaaltı Belediyesi tarafından Konyaaltı Sahili’nin karşısında hayata geçirilen Bebek Parkı vatandaşlar ve minikler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bebek Parkı’na vatandaşlar her gün 0-5 yaş grubu çocuklarını getirerek, onların güzel vakit geçirmesini sağlıyor.

HEM EĞLENİYORLAR HEM ÖĞRENİYORLAR

Bebek Parkı’nda minikler yap-boz, çal söyle, orf ve ritm çalışması gibi etkinliklerle hem eğleniyor hem de öğreniyor. Minikler, çocuk jimnastik, zumba, mini disco, baby oryantiring, kolaj çalışması ve masal saati gibi etkinliklere de katılıyor. Eğitimler çocuk gelişimi mezunu uzman öğretmenler tarafından veriliyor. Haftanın 7 günü hizmet veren Bebek Parkı’nda lavabo, tuvalet, oyun alanları çocukların ulaşabileceği şekilde tasarlanmış halde bulunuyor.

ÇOCUKLARI DÜŞÜNEN BAŞKAN

Türkiye’de ilk kez Konyaaltı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bebek Parkı’na çocuğunu 6 aylıkken getirmeye başladığını söyleyen Şule Yıldırım, “Bebek Parkı açıldığında oğlum 6 aylıktı. Biz o süreçten beri Bebek Parkı’na geliyoruz. Emzirme odası, anne çocuk tuvaletinin olması işimizi çok kolaylaştırıyor. Burada çok uzun zaman geçiriyoruz. Çocuklarımızı serbest bırakabildiğimiz bir alan burası. Bebek Parkı’ndan çok memnunuz” dedi. Bebek Parkı’ndaki atölyelerinde oldukça eğlenceli ve eğitici olduğunu belirten Yıldırım, “Belirli saatlerde yapılan atölye çalışmaları çok güzel. Bu atölyeler sayesinde çocuklarımız daha iyi sosyalleşebiliyorlar. Çocuklara verdiği önemden ve böyle güzel bir parkın yapmasından dolayı Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e teşekkür ediyorum” diye konuştu. Daha önce ücretli atölyelere gittiklerini ancak bir aydır Bebek Parkı’na geldiklerini belirten Büşra Yılmaz da, “Kızımla gün boyu Bebek Parkı’nda vakit geçiriyoruz. Etkinliklere katılıyoruz. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e Bebek Parkı’nı yaptığı için teşekkür ediyorum’’ dedi.