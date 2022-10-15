Konyaaltı’nın Avrupa macerası galibiyetle başladı

Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası ikinci turu ilk maçında karşılaştığı Yunan temsilcisi A.E.S.H Pylea takımını 31-27 mağlup ederek Pazar günü oynanacak rövanş mücadelesi için avantaj elde etti.

EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci turu mücadelesinde Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü taraftarı önünde Yunanistan’ın A.E.S.H Pylea takımı ile karşılaştı. Antalya’yı Avrupa kupalarında temsil eden tek takım olma özelliği taşıyan Mavi Kelebekler, dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmaya oldukça hızlı başladı. Peş peşe gollerle rakibine ilk 10 dakikada 5 sayılık üstünlük kuran Konyaaltı, oyun üstünlüğünü de ele geçirdi. İlk yarının ortalarına doğru rakip oyunu ve skoru dengeler gibi olsa da taraftarının yoğun desteğini arkasına alarak coşkulu oyununu sürdüren Mavi Kelebekler devre arasına 17-11 üstünlükle girdi. İkinci yarının başından itibaren iyi oyun ve skor üstünlüğünü devam ettiren Mavi Kelebekler Yasemin Şahin ve Alena Ikhneva’nın etkili oyunlarıyla rakibi karşısında bir ara farkı 10 sayıya kadar çıkardı. Avrupa kupalarında çıktığı ilk maçı 31-27 skorla kazanan Mavi Kelebekler, galibiyet sevincini karşılaşmayı yerinde takip eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve taraftarlarıyla kutladı. Konyaaltı Belediye SK – A.E.S.H Pylea rövanş mücadelesi 16 Ekim Pazar günü saat 14:00’da Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon’da oynanacak. Hentbolseverler karşılaşmayı Konyaaltı Belediyesi sosyal medya hesapları ve Youtube kanalından canlı olarak takip edebilecek.

KULÜP TARİHİNDE BİR İLK

Kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası maçı oynadıklarını vurgulayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Oyuncularımız sahada, bizler tribünde maçın heyecanını yaşadık. Taraftarlarımız da hafta içinde yaptığımız davete kayıtsız kalmayarak ellerinde Türk Bayrakları ile coşkumuza ortak oldu. Şehrimizi Avrupa’da temsil eden tek takım olmamızın da bu coşkuda payının büyük olduğunu düşünüyorum. Taşıdığımız sorumluluğun bilincindeyiz. Oyuncularımız da bu sorumluluğun gereğini yaparak galip geldiler. Bütün sporcularımıza ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Pazar günü oynayacağımız rövanş mücadelesine yine bütün hemşehrilerimizi Mavi Kelebekler’imizi desteklemeye davet ediyorum’’ dedi. Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal ise, ‘‘İlk maçı kazandığımız için mutluyuz. Çok daha farklı kazanabileceğimiz bir maçı 4 sayı farkla bitirmek biraz canımızı sıksa da istediğimiz galibiyeti almasını bildik. Pazar günü de inşallah taraftarımızın desteğiyle iyi bir sonuç alarak bir üst tura adımızı yazdırmak istiyoruz. Oyuncularıma ve bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.