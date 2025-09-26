Konyaaltı'nın Bebek Parkı minik misafirleriyle cıvıl cıvıl

Konyaaltı Belediyesi Bebek Parkı, minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Hafta boyunca farklı etkinliklerle çocuklar ve ailelerinin uğrak yeri olan park, çocukların neşeli kahkahaları ile dolup taşıyor.

Konyaaltı Belediyesi, çocuk odaklı çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde 5'inci kreşini miniklerle buluşturan Konyaaltı Belediyesi, Bebek Parkı'nda gerçekleştirdiği etkinliklerle de minikler için çalışmaya devam ediyor. Haftanın her günü farklı etkinliklerle çocukları hem eğlenceli hem de öğretici oyunlarla buluşturan Bebek Parkı’nda çocuklar aileleriyle birlikte “Çal Söyle” oyunu oynadı. Okul öncesi şarkıların enstrümanlarla söylendiği etkinlikte, miniklere ritim duygusu kazandırıldı. Ailelerin katılımıyla park, müzik ve kahkahalarla doldu.

AİLELERİYLE HEM ÇALIP HEM SÖYLEDİLER

Çal söyle etkinliğiyle çocuklar şarkılarla belli bir ritme ulaştıktan sonra marakaslarla müziğe eşlik etti. Ebeveynlerin desteğiyle oynanan “hayvan seslendirme oyunu” miniklere keyifli anlar yaşatırken, marakaslar ve Orff mendilleriyle yapılan ritim dansları coşkuya renk kattı. Böylece Bebek Parkı adeta bir müzik şölenine dönüştü.

SOSYAL BECERİLERİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Çocukların sosyal becerilerini geliştirmeyi ve aile ile çocuk arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefleyen Konyaaltı Belediyesi Bebek Parkı, her geçen gün daha fazla aileyi konuk ediyor. Eğlenceli ve öğretici etkinlikleriyle park, hem miniklerin gelişimine katkı sağlıyor hem de ailelere birlikte keyifli zaman geçirme fırsatı sunuyor.