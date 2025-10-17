Konyaaltı'nın Doğa Çocuk Enstitüsü'nde hem öğreniyor hem de eğleniyorlar

Konyaaltı Belediyesi’nin halka kazandırdığı beşinci kreş olan Doğa Çocuk Enstitüsü’nde çocuklar, hem öğrenme hem de eğlenme fırsatı yakalıyor. Kreş yetkilileri, eğitim gören çocuklar için her gün farklı etkinlikler düzenliyor.

Konyaaltı’nda hizmete açılan beşinci kreş olan Doğa Çocuk Enstitüsü’nde eğitim sürüyor. Doğayla iç içe bir ortamda eğitim gören çocuklar, öğrenirken bir yandan da eğlenme imkanı yakalıyor. Öğretmenleri eşliğinde her gün birbirinden farklı etkinliklerle buluşan minikler için, zeytin kurma etkinliğinden çeşitli öğretici aktivitelere, yogadan müziksel oyunlara ve daha birçok etkinlik düzenleniyor. Bunun yanı sıra çocuklar, kreşte yer alan sera içerisinde sebze ve bitki yetiştirerek geleceğe hazırlanıyor. Miniklerin aileleri ise kreşin açılışı ve doğayla iç içe bir konumda bulunmasından dolayı Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve tüm personele memnuniyetlerini dile getiriyor.

KOTAN, “KREŞLERİMİZDE MUTLU ÇOCUKLAR YETİŞTİRİYORUZ”

Doğa Çocuk Enstitüsü ve diğer kreşlerde verilen eğitimle ilgili konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Konyaaltı’ndaki kreş sayısını iki katına çıkaracağımızın sözünü vermiştik. Bunun ilk adımını Doğa Çocuk Enstitüsü ile attık. Diğer kreşlerimizde olduğu gibi, beşinci kreşimizde verilen eğitim kalitesini en üst seviyede tutuyoruz. Kreşlerimizde eğitim gören çocuklar hem öğreniyor hem de çeşitli etkinliklerle eğlenme fırsatı yakalıyor” dedi. Çocukları geleceğe hazırladıklarının altını çizen Başkan Kotan, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde giden, pırıl pırıl bir nesil için çalışıyoruz. Kreşlerimizde mutlu çocuklar yetiştiriyoruz. Tüm öğretmenlerimize verdiği emekler için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.