Konyaaltı'nın Mavi Kelebekleri galibiyet peşinde

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nin 3’üncü haftasında kendi evinde beklemediği bir mağlubiyet alan Mavi Kelebekler, ligde henüz galibiyeti olmayan Tekirdağ deplasmanında galibiyet arayacak.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi, 4’üncü hafta maçlarıyla devam ediyor. İlk iki haftada önemli galibiyetler elde eden Konyaaltı Belediye Spor Kulübü, 3’üncü hafta mücadelesinde kendi evinde istemediği bir mağlubiyet aldı. Maçın son anlarına kadar skoru önde götürdüğü karşılaşmada Kastamonu’yu elinden kaçıran Mavi Kelebekler, hiç ara vermeden hafta sonu karşılaşacağı Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif AŞ maçının hazırlıklarına başladı. Sakatlığı devam eden Sanja hariç tam kadro olarak çalışmalarına devam eden Konyaaltı, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Tekirdağ maçını kazanarak kaldığı yerden yoluna devam etmek istiyor. 9 Ekim Pazar günü saat 15:00’de Tekirdağ Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak mücadeleyi hentbolseverler Konyaaltı Belediyesi’nin sosyal medya hesapları ve Youtube kanalından canlı olarak takip edebilecek. Kastamonu karşısında alınan mağlubiyetin sezon içerisinde telafisinin olabileceğini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘’Takımımız ligin en güçlü ekiplerinden biri. Sporcularımıza güveniyorum. Tekirdağ karşında takımımıza başarılar diliyorum” dedi.