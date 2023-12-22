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Konyaaltı'nın üÜreten kadınlardan yılbaşı hediyeleri

Konyaaltı'nın üÜreten kadınlardan yılbaşı hediyeleri
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Konyaaltı Belediyesi Kadın Emek Pazarı’nda stant açan kadınlar, yılbaşına özel ürettikleri hediyelik ürünleri satışa sundu.

Kadınların kendi el emeği ürünlerini üretip satarak, ev ekonomilerine katkı sağladıkları Konyaaltı Belediyesi Kadın Emek Pazarı, yeni yıl hazırlıklarını tamamladı. Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi’nde Konyaaltı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü (KOSHİM) binasının yanındaki alanda yer alan Kadın Emek Pazarı’nda kadınlar, yılbaşına özel el emekleriyle hazırladıkları ürünleri satışa sundu.

RENGÂRENK PAZAR

Yılbaşı ağaçlarıyla, ışıklarla süslenen Kadın Emek Pazarı, yılbaşı hediyesi almak isteyen vatandaşları bekliyor. Yılbaşına uygun konseptte hazırlanan kolye ve küpe, duvar süsleri, kar küreleri, noel babalı çam ağacı süsleri, el yapımı özel sabunlar, kaneviçi işlemeli duvar panoları ve kapı süslerinin yer aldığı Kadın Emek Pazarı, vatandaşları bekliyor.

SEVDİKLERİNİZİ SEVİNDİRİN

Konyaaltı Belediyesi Kadın Emek Pazarı’nın kendileri için oldukça önemli olduğunu söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Bizler kadınlarımızın üreterek kendi ayakları üzerinde durmaları için bu pazarımızı gerçekleştiriyoruz. Kadın üretirse güçlenir, kendi ekonomik özgürlüğüne sahip olur. Yılın her ayı açık olan pazarımızda kadınlarımız yılbaşına özel hediyelik ürünler hazırladılar. Pazarımız gerçekten ışıl ışıl. Uygun fiyatlı ürünlerden satın alarak üreten kadınlara destek olabilir, sevdiklerinizi sevindirebilirsiniz” dedi.    

Etiketler Konyaaltı Konyaaltı Belediyesi Semih Esen
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