Konyaaltı'nın yeni tesisinde ilk maç Başkan Kotan'dan

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri eşliğinde Konyaaltı’nda halka kazandırılan yeni spor tesisinde basketbol maçı yaptı. Kotan, “Bugün planladığımız maç ile yeni tesisimizin spor salonunu denemiş olduk. Gerek zemini, gerek tribünü olsun salonumuz tamamıyla vatandaşlarımız için özenle hazırlandı” dedi.

Konyaaltı Belediyesi’nin uhdesine alarak halka kazandırdığı yeni spor tesisinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaların sona yaklaşmasıyla beraber tamamlanan noktalar, ekipler tarafından işler hale getiriliyor. Tüm sporlara olduğu gibi basketbola ilgisiyle bilinen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, yeni tesisin basketbol sahasını ilk deneyen isim oldu. Başkan Kotan, Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerinin de yer aldığı bir basketbol maçı planladı. Planlanan karşılaşma, onarılan yeni zemindeki ilk maç olarak kayıtlara geçti. Maçın planlanma amacının, saha denemesi olduğunu ifade eden Başkan Kotan, salonun bütünüyle sporcu ve seyirciler için özenle hazırlandığını vurguladı.

KOTAN, “ENERJİMİZİ SPORDAN ALIYORUZ”

Yeni tesisin, halka kazandırılmak için hızla iyileştirildiğini aktaran Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Bugün planladığımız maç ile yeni tesisimizin spor salonunu denemiş olduk. Gerek zemini, gerek tribünü olsun salonumuz tamamıyla vatandaşlarımız için özenle hazırlandı. Başkan Yardımcılarımıza ve Birim Müdürlerimize teşekkür ediyorum. Çok güzel bir maç oldu” dedi. Vakit buldukça spor yaptığını vurgulayan Başkan Kotan, “Enerjimizi spordan alıyoruz. Konyaaltı’mız için gece gündüz demeden sahadayız. Yorulmadan çalışıyoruz. Yorulmaya asla niyetimiz yok. Hizmetlerimize var gücümüzle devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

