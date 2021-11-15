Konyaltı'nda sonbahar bir başka güzel

Antalya’nın gözde ilçesi Konyaaltı’nda vatandaşların kış hazırlığı ve sonbaharın güzelliği fotoğraf karelerine yansıdı.

Konyaaltı’nda vatandaşların hazan mevsiminde kışa yönelik hazırlıkları sürüyor. Küçükbaş hayvanlar yaylalardan köylere dönerken, kazanlar da kış için kaynamaya başladı. Üzüm pekmezi ve nar ekşisi kokusunun yükseldiği köylerde, sararan ağaçlar da ayrı bir güzellik oluşturuyor. Çandır fasulyesinin de kabuklarından sıyrıldığı ve sofraları lezzetlendirmeye başladığı sonbaharda Konyaaltı, her mevsim güzel olduğunu gözler önüne seriyor..