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Kore Gazisi Duran Özkan Manisa'da Dualarla Anıldı

Kore Gazisi Duran Özkan Manisa'da Dualarla Anıldı
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Manisa’nın en yaşlı gazisi olan ve 97 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Duran Özkan için vefatının yedinci gününde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından anma ve hayır programı düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma programı kapsamında, Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii’nde Cuma namazının ardından Kore Gazisi Duran Özkan ve tüm şehitler için dualar okundu. Cami avlusunda yemek hayrı da yapıldı. Şehit Yakınları ve Gaziler Şubesi Müdürü Selçuk Yıldız, Manisa genelinde hayatta olan Kore gazisi sayısının 11 olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi’nin, gazilere duyulan minnetin her zaman canlı tutulacağını ifade ederek, kahramanlarımıza olan vefa borcunun asla unutulmayacağını vurguladı.  Yıldız, “Vatanı için fedakarlık yapmış tüm gazilere şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete intikal eden kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilerimize ise sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum” dedi.

 

Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi
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