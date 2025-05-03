Kore Gazisi Duran Özkan Manisa'da dualarla anıldı

97 yaşında yaşamını yitiren Manisa’nın en yaşlı Gazisi Duran Özkan, vefatının 52. gününde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından mevlit okutulup hayır yemeği düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü tarafından, Kore Gazisi Duran Özkan’ın vefatının 52. gününde gerçekleştirilen anma programı, Hatuniye Cami’nde yapıldı. Anma programına, Özkan’ın ailesi, arkadaşları, Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Yusuf Kıyışkan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Manisa Şube Başkanı Sefer Dayı, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Tüm şehitler ve gaziler bir kez daha minnet ve rahmetle yad edilirken merhum Gazi Duran Özkan’ın hatırasına mevlit okutulup hayır yemeği dağıtıldı. Şube Müdürü Selçuk Yıldız, “Manisa’da yaşayan 13 Kore gazimiz vardı. Ne yazık ki bir yıl içinde bu kahramanlarımızdan 3'ü aramızdan ayrıldı. 10 kıymetli Kore gazimiz halen aramızda ve onlara minnettarız. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her ihtiyaçlarında yanlarında olmaya devam ediyoruz. Vefat eden tüm Kore gazilerimize ve aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur dolu ömürler diliyoruz. Hayattayken kentimizin en yaşlı gazisi olan merhum Kore Gazimiz Duran Özkan’ın anısını yaşatmak için vefatının 52. gününde bir anma programı düzenlemek istedik. Duran amcamıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz” dedi.