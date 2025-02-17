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Kore Gazisi Duran Özkan Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı

Kore Gazisi Duran Özkan Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı
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Bir süredir çeşitli sağlık sorunları yaşayan ve geçtiğimiz ay Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hastaneye götürülerek tedavileri sağlanan Kore Gazisi Duran Özkan, 97 yaşında hayatını kaybetti. Manisa’nın en yaşlı gazisi olan Özkan, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'dan 1950 yılında Kore Savaşı'na katılan Gazi Duran Özkan, 97 yaşında hayatını kaybetti. Özkan, Hatuniye Camisi’nde kılınan cenaze namazı ve törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törenin ardından tabuta sarılı Türk Bayrağı yakınlarına teslim edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, “Müdürlük olarak kuruluşumuzdan bu yana yanında olduğumuz, her zaman destek vermeye çalıştığımız Kore Gazimiz Duran Özkan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Vatanı için büyük fedakarlıklar gösteren kahraman gazimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” dedi. 

Cenaze törenine Gazi Duran Özkan'ın ailesi ve gazi arkadaşlarının yanı sıra Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 8. Komando Tugay Eğitim Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Abdullah Karakaş, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan, Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Manisa Şube Başkanı Sefer Dayı, Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Cennet Körük, Manisa Şehit Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı İbrahim Sagun ile vatandaşlar katıldı. 

Bir süredir çeşitli sağlık sorunları yaşayan ve geçtiğimiz ay Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hastaneye götürülerek tedavileri sağlanan Kore Gazisi Duran Özkan, 97 yaşında hayatını kaybetti. Manisa’nın en yaşlı gazisi olan Özkan, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
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