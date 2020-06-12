Koronavirüs spor salonlarını bahçeye taşıdı

Sarıyer Belediyesi 15 Haziran itibari ile spor yapmak isteyen vatandaşları mağdur etmemek için bütün ekipmanları SARFİT Poligon Spor Merkezi’nin bahçesine taşıdı. Gerekli tüm önlemlerin alındığı bahçede üyeler açık havada spor yapabilecek.

Pandemi döneminde online spor derslerine ara vermeden devam eden Sarıyer Belediyesi, şimdi de çalışmalarını hocalarla yapmak isteyen üyeleri için SARFİT Poligon Tesisi’nin bahçesini spor salonuna çevirdi. Sınırlı alanda yapılan çalışmalar yenilikleri de beraberinde getirdi. Önceden üyeler istedikleri zaman salona gidip spor yapabilirken, şimdi spor alanını kullanmak için randevu alma zorunluluğu getirildi. Ayrıca çalışma alanına maskesiz giriş yapmanın yasaklandığı bu süreçte üyelerin her girişlerinde ateşleri de ölçülüp kaydedilecek.