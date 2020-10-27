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  4. 27 Ekim 2020 14:25

Koronavirüs tedavisi gören İmamoğlu'ndan yeni mesaj

Koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi altına alınan İBB Başkanı İmamoğlu, bir mesaj yayınlayarak durumunun iyi olduğunu söyledi.

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Koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi altına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mesaj yayınladı. İmamoğlu, yarın yapılacak Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun açılışı dolayısıyla yayınladığı videosunda sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

İmamoğlu, “Her şey olumlu yönde gidiyor, çok iyi hissediyorum” dedi.

Videoda açılacak metronun 2 gün olarak planlanan ücretsiz sefer süresinin alınan yeni kararla 10 güne uzatıldığını açıklayan İBB Başkanı, hastanede oluşundan dolayı açılış töreninin ertelendiğini ancak metronun hizmet vermeye başlayacağını söyledi.


 

istanbul büyükşehir belediyesi , ibb , ekrem imamoğlu
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