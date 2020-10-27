Koronavirüs tedavisi gören İmamoğlu'ndan yeni mesaj

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi altına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mesaj yayınladı. İmamoğlu, yarın yapılacak Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun açılışı dolayısıyla yayınladığı videosunda sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
İmamoğlu, “Her şey olumlu yönde gidiyor, çok iyi hissediyorum” dedi.
Videoda açılacak metronun 2 gün olarak planlanan ücretsiz sefer süresinin alınan yeni kararla 10 güne uzatıldığını açıklayan İBB Başkanı, hastanede oluşundan dolayı açılış töreninin ertelendiğini ancak metronun hizmet vermeye başlayacağını söyledi.
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nu tamamladık. 28 Ekim günü saat 12.00’den itibaren İstanbulluların hizmetinde. Bu hattaki metromuzun 10 gün boyunca ücretsiz olacağını müjdelerim. pic.twitter.com/L1dMDrJshy— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 27, 2020
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol