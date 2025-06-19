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Koruyucu Aileler Masal Gibi Bir Gün İçin Kartal’da Buluştu

Koruyucu Aileler Masal Gibi Bir Gün İçin Kartal’da Buluştu
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Kartal Belediyesi, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında duygu yüklü ve anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kartal Sosyal Hizmet Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Kartal’da yaşayan koruyucu aileler Masal Müzesi’nde bir araya geldi.

Geleceğe umut olan koruyucu aileler ile onların sevgiyle büyüttüğü çocuklar için hazırlanan etkinlik, renkli ve neşeli anlara sahne oldu. Masal Müzesi’nin büyülü atmosferinde düzenlenen yaratıcı atölye çalışmalarında çocuklar hem eğlendi hem öğrendi; el becerilerini geliştirirken hayal güçlerini de özgürce ortaya koyma imkânı buldu.

“Her zaman yanınızdayız”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına etkinliğe katılan Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, ailelerle tek tek ilgilenerek bu özel buluşmanın önemine dikkat çekti. Koruyucu ailelerin toplumdaki rolüne vurgu yapan Dr. Kars, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Koruyucu aile olmak, yalnızca bir çocuğun değil, bir toplumun kaderine dokunmaktır. Sevgi, güven ve bağlılıkla büyüyen her çocuk, geleceğin umut ışığıdır. Kartal Belediyesi olarak Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel’in öncülüğünde her zaman yanınızdayız; bu yolda birlikte yürümeye devam edeceğiz. Bugün burada sizlerle olmak bizim için büyük bir onur.”

Masal tadında geçen gün, hem çocukların hem de ailelerin yüzlerinde unutulmaz bir tebessüm bırakarak sona erdi.

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Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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