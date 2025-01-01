Kotan’dan muhtarlara yeni yıl ziyareti

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı’nın 39 mahalle muhtarıyla yemekte bir araya geldi.

Konyaaltı Muhtarlar Derneği’nin düzenlediği etkinlikte Başkan Kotan muhtarların yeni yılını kutlarken, öte yandan da mahallelerin sorunlarını ve muhtarların taleplerini dinledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı Muhtarlar Derneği’nin birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla gerçekleştirdiği yemekte Konyaaltı’nın 39 mahallesinin muhtarlarıyla bir araya geldi. 39 mahalle muhtarının tamamının katıldığı yemekte birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Başkan Kotan, muhtarların yerel yönetimlerin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. 2024 yılında muhtarlarla çok uyumlu bir 9 ay geçirdiklerini ifade eden Başkan Kotan, ‘’Önümüzde birlikte geçireceğimiz 4 yıl daha var. Birlikte çalıştığımız süre zarfında her zaman yanınızda olmaya çalıştım. Herhangi bir talep için hangi muhtarım ne zaman arasa bana ulaşabildi. Telefonu açamadığım zamanlarda, mutlaka geri dönüş yapıyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte de aynı şekilde, hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.

KOTAN, ‘‘YENİ YILINIZI KUTLUYORUM’’

Muhtarlardan gelen talepleri önemsediklerini aktaran Başkan Kotan, muhtarlar meclisini de bu kapsamda gerçekleştirdiklerini söyledi. Muhtarlardan gelen taleplerin çözümü için belediyenin tüm imkanlarını sunacağını ifade eden Başkan Kotan, “Muhtarlarımız, mahallelerimizin sesi ve vatandaşlarımızın ilk başvurduğu kapıdır. Sizlerle aynı masada oturmak, sorunları yüz yüze konuşmak ve çözüm yollarını birlikte aramak bizim için son derece kıymetli. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Mahallelerimizdeki eksiklikleri gidermek ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için her zaman yanındayız. Etkinliğinize beni de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerin ve ailenizin yeni yılını kutluyorum’’ dedi.