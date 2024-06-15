KPSS'ye girecek adayların ücretleri Ankara Büyükşehir'den

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan ailelerin 35 yaşını aşmamış fertlerinin “2024 KPSS Ön Lisans Sınavı”na ait başvuru ücretlerini bu yıl da karşılayacak. ÖSYM başvurularını yapan ve Büyükşehir Belediyesinden sosyal destek alan vatandaşların, 2024 KPSS Ön Lisans Başvuru Belgesi’ni en geç 27 Haziran 2024 tarihine kadar sisteme yükleyerek başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmek için öğrenci dostu uygulamalarına devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sosyal destek alan ailelerin 35 yaşını aşmamış fertlerinin “2024 KPSS Ön Lisans Başvuru” ücretlerini bu yıl da karşılayacak. ÖN BAŞVURU TARİHİ 27 HAZİRAN ÖSYM başvurularını yapan ve Büyükşehir Belediyesinden sosyal destek alan vatandaşlar, ön başvuruda bulunabiliyor. Vatandaşların, 2024 KPSS Ön Lisans Başvuru Belgesi’ni https://forms.ankara.bel.tr/ sistemi üzerinden en geç 27 Haziran 2024 tarihine kadar yükleyerek başvurmaları gerekiyor.