Kreş öğrencileri İmamoğlu'yla birlikte mezuniyet şapkalarını fırlattı

İBB’nin örnek sosyal belediyecilik projesi Yuvamız İstanbul kreşlerinden 1.205 çocuk mezun olarak ilkokula adımlarını attı. Mezuniyet törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çocuklarla birlikte şarkılar söyledi, mezuniyetlerin klasikleşen seremonisi yaparak çocuklarla şapka fırlattı.

Mezuniyet törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çocuklarla birlikte şarkılar söyledi, mezuniyetlerin klasikleşen seremonisi yaparak çocuklarla şapka fırlattı. Konuşmasında cumhuriyetin her vatandaşına eşit fırsatlar veren rejim olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Onun için bu değişimi yarattık. Onun için bu değişimin bugünkü tomurcukları olan bu güzel çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Yolları açık olsun. Cumhuriyeti bize sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'e layık çocuklar olsunlar. Memlekete layık çocuklar olsunlar. Annelerine, babalarına layık çocuklar olsunlar” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle hayata geçirdiği ve yaygınlaştırdığı ‘Yuvamız İstanbul Projesi’, 2022-2023 döneminin mezunlarını verdi. Okul öncesi eğitimlerini tamamlayan çocuklar için Yenikapı Etkinlik Alanında şenlikli, müzikli; dans ve jonglör gösterili mezuniyet töreni düzenlendi. Yuvamız İstanbul Çocuklarını İlkokula Uğurluyor etkinliğinde çocuklarla bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Çok güzel bir temennidir Allah zihin açıklığı versin diye. İnşallah onların ömürleri boyunca zihinleri açık, fikirleri açık. Aynı zamanda özgürce bir ortamda yaşamalarını yürekten diliyorum” temennisinde bulundu.

İBB’YE YAKIŞANI YAPTIK

“Koca bir kentte fırsat eşitliğini sağlamak, İstanbul'un kreşi olmayan bir semti bırakmamak ve bu konuda öncü olmak elbette İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yakışırdı” diyen İmamoğlu, fırsat eşitliği için çıktıkları yolda ilk meyveleri toplamaya başladıklarını söyledi. İlkokula başlayacak çocuklara “Yolları açık olsun” temennisinde bulunan İmamoğlu, şöyle devam etti:

“İstanbulluların buna çok daha fazla ihtiyacı var. Biz çocuklarımızın bu ihtiyacını karşılamak için hiç gaz kesmeyeceğiz. Göreceksiniz şu anda 57 olan aktif kreş sayımız hızla büyüyecek. İnşallah 150 sayısına hızla ulaşacak. Kaldı ki şu an sahada hazır olan kreşlerimiz var. İnşaatı devam eden ve tamamlanmak üzere olanlar var. Tabii ki inşaatı başlamak üzere olanlar da var. Yuvamız İstanbul Etkinlik Merkezlerimizin özelliği şu; sadece oradaki çocuklarımıza eğitim vermiyor. Aynı zamanda bulundukları mahallelere güç katıyor. Sadece burada eğitim alan çocuklarımızla da sınırlı değil. Mahallede açtığımız o modern güçlü yapılarında, bahçeleriyle birlikte etkinlikler yapıyor. Hem anne babalara hem de diğer çocuklara hafta sonu dahil eğitimler vererek güçlü bir süreci yürütmüş oluyor. Bu merkezlerimizde çok kıymetli kurumlarımızın katkıları var. Boğaziçi Üniversitesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), İstanbul Koordinatörlüğü'nde sürece katkı sunuyorlar. 57 merkezimizde 5 bin 171 kapasiteyle şu anda eğitimine devam eden kreşlerimiz bugün de inşallah ilkokula yollayacağı öğrencilerle beraber 1.205 öğrenciyi bu yolculukta bir nevi mezun etmiş oluyor. Dün itibariyle karnesini alan çocuklarımız var. Kucaklıyorum, başarılar diliyorum.”

ÖZGÜR FİKİRLERİNİ VE O YARATICI TARAFLARINI GÜÇLENDİRİRSEK…

Kreşler gibi modern ve eşitlikçi bir bakışla hayatın değiştirilebileceği söyleyen İmamoğlu, “Çocuklarımıza en iyi eğitim imkanlarını hem evrensel bazda hem de milli değerleriyle birlikte sunabildiğimiz merkezlerin varlığı, okul öncesinden başlayarak üniversiteye kadar çocuklarımızı ve gençlerimizi baskı altında tutarak değil, kesinlikle özgür fikirlerini ve o yaratıcı taraflarını güçlendirirsek ülkemiz icatlarla dolu, başarılarla dolu geleceği yakalayan 21. yüzyılda cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında çok üstün başarılara imza atarlar” dedi.

“CUMHURİYET KİMSESİZLERİN, KİMSESİDİR”

“Bunun önündeki engelleri kaldırmalıyız” diyen İmamoğlu, şu sözlerle konuşmasını tamamladı:

“Cumhuriyet çok değerlidir. Cumhuriyet kimsesizlerin, kimsesidir. Cumhuriyet yöneticilerin haddini bildiği rejimdir. Cumhuriyet, insanlarını eşitleyen rejimdir. Cumhuriyet kadınına, erkeğine ülkesinde yaşayan her vatandaşına eşit fırsatlar veren rejimdir. Cumhuriyet, 86 milyon insanının bu ülkenin tapusuna eşit hissedar olduğu bir sistemdir. İşte biz bu duyguyu güçlendirmek için bu adımları attık. Onun için bu değişimi yarattık. Onun için bu değişimin bugünkü tomurcukları olan bu güzel çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Yolları açık olsun. Cumhuriyeti bize sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'e layık çocuklar olsunlar. Memlekete layık çocuklar olsunlar. Annelerine, babalarına layık çocuklar olsunlar. Başarılı olsunlar. Ve biz bugün diyelim ki evet biz oradaydık. Bunun başlangıcını yapmıştık. Hep birlikte başarmıştık işte onların arasından dünyanın en başarılı bilim insanları, başarılı öğretmenler, başarılı mühendisler, başarılı emekçiler ve siyasiler çıktı diyelim.”

YUVAMIZ İSTANBUL HAKKINDA

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bünyesindeki Yuvamız İstanbul, insana saygı, kente özen yaklaşımıyla kreş ailelerinin ve çocuklarının okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğini yakalamalarını sağlıyor. “150 Mahalleye 150 Kreş” sloganı ile yola çıkan Yuvamız İstanbul, sosyoekonomik olarak en dezavantajlı bölgelerde başlayarak ilk etapta 2020–2021 eğitim döneminde açılan 20 Çocuk Etkinlik Merkezi ile hizmet sundu. 2021–2022 eğitim döneminde açılan 12 yeni merkez ve 2022–2023 eğitim döneminde açılan 25 yeni merkez ile toplam 57 merkezde kreş çocuklarına eğitim veriliyor. Mevcut kapasitesi ise 5.171 öğrenci.