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Küçük çocuk Ekrem İmamoğlu'na böyle seslendi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Başakşehir Atık Su, Yağmur Suyu ve İçme Suyu Yatırımları toplu açılış törenine minik bir çocuğun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na seslendiği anlar damgasını vuyrdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “300 Günde 300 Proje” maratonu kapsamında, 'Başakşehir Atık Su, Yağmur Suyu ve İçme Suyu Yatırımları' için toplu açılış töreni düzenledi.

Küçük bir çocuk, İmamoğlu tam aracına binecekken, “Ekrem amca seni çok seviyorum” diye seslendi.

Bu seslenişi duyan İmamoğlu, “Ben seni daha çok seviyorum kuzum benim” diyerek karşılık verdi.

Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi görerek gündem oldu.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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