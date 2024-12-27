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Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi, şehit aileleriyle yemekte buluştu

Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi, şehit aileleriyle yemekte buluştu
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Küçükçekmece Belediyesi, KİTAŞ Davet Salonu’nda düzenlediği programla şehit aileleri ve yakınlarını bir araya getirdi.

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen yemeğe, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Başkan Yardımcıları, Başkan Danışmanları, Birim Müdürleri ve çok sayıda şehit yakını katıldı. Başkan Çebi, şehit yakınlarıyla tek tek sohbet edip, istek ve taleplerini dinleyerek, yemeğe katıldıkları için teşekkür etti.

Kemal Çebi: Şehit yakınlarının her zaman yanındayız

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi programdaki konuşmasında, ‘’ Bu kutsal vatan için canlarını sakınmadan feda eden tüm şehitlerimizin onuruna, derin bir saygı ve vefa duygusuyla buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Bugün özgürce nefes alabildiğimiz bu vatanın her karış toprağında, o kahramanlarımızın izlerini hissediyor, onlara olan özlemimizi yüreğimizde taşıyoruz. Sizler için ne yaparsak yapalım yeterli olmayacağına inanıyor, her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Bu vesileyle, aziz şehitlerimizi bir kez daha minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun’’ dedi.

Mehmet Karaer: Bir araya geliyor, acılarımızı paylaşıyoruz

Şehit Jandarma Er Hamit Cevher Karaer’in yakını Mehmet Karaer, ‘’Fevkalade bir etkinlik oldu. Burada olmaktan, hatırlanmaktan dolayı mutluyuz. Şehitlerin hatırlanması, şehit ailelerine önem verilmesi bizi duygulandırıyor. Herkes kendi köşesinde, kendi acısını yaşıyor ancak bu tarz etkinliklerde bir araya geliyoruz, acılarımızı paylaşıyoruz. Başkanımız Kemal Çebi’ye tüm çalışmalarından ve bugünkü etkinlikten dolayı çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Şehit yakını Gülseven Ardağ ise, ‘’Şehit ablasıyım, böyle etkinliklerde bulunmaktan çok onur duyuyorum. Daha öncede şehit aileleri için belediyemiz tarafından düzenlenen yemeklere katıldım. Bu etkinlikler bize moral veriyor, yalnız olmadığımızı hissettiriyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim’’ dedi.

Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
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