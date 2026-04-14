Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ilçedeki yatırımları yerinde inceledi

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapımı devam eden projeler ile ilçeye kazandırılan Adnan Özyalçıner Çocuk Kütüphanesi’nde incelemelerde bulundu.

İncelemeler kapsamında Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi içinde açılacak olan Kafe K’yı gezen Başkan Çebi, gençlerin ve vatandaşların bir araya gelebileceği sosyal alanların sayısının artırılmasının önemine dikkat çekti. Başkan Çebi’nin diğer durağı ise kapasitesi artırılan Yusuf Ahıskalı Kütüphanesi oldu. Yapılan düzenlemelerle birlikte kütüphanenin oturma kapasitesi 42’den 154’e çıkarılırken, daha fazla kitapsevere konforlu hizmet vermesi hedefleniyor.

Başkan Çebi, ilçenin 11. kütüphanesi olarak minik okurlara kapılarını açan Adnan Özyalçıner Çocuk Kütüphanesi’nde de çocuklarla bir araya geldi.

Çebi: Sosyalleşen, öğrenen ve üreten bir kent hedefliyoruz

Küçükçekmece’de kültür ve eğitim alanındaki yatırımları kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Başkan Çebi, “Gençlerimizin, çocuklarımızın ve tüm hemşehrilerimizin nitelikli, erişilebilir ve çağdaş mekanlarda vakit geçirmesi bizim için çok önemli. Hayata geçirdiğimiz projelerle sadece fiziki alanlar oluşturmuyor, aynı zamanda sosyalleşen, öğrenen ve üreten bir kent kültürünü güçlendiriyoruz. Bu yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.