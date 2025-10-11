Küçükçekmece Belediyesi 2026 yılı mali bütçesi kabul edildi

  1. Anasayfa
Küçükçekmece Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı üçüncü oturumu 2. Meclis Başkanvekili Fatih Üstünbaş başkanlığında gerçekleştirildi. Küçükçekmece Belediyesi 2026 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı’nın görüşüldüğü toplantıda, 2026 yılı mali bütçesi kabul edildi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, “Küçükçekmece’de sosyal belediyeciliği de tasarruf belediyeciliği de yapıyoruz. Siyasi hayatım boyunca yerel yönetimlerin çoğulcu, katılımcı, şeffaf yapıda olması gerektiğine inandım. Yatırım bütçeleri, gelir ve giderleri, ihaleler halka açıklanmalıdır. Ğelir ve giderler bağımsız kuruluşlarca mali müşavirlerce denetlenmeli ve sonuçları halka açıklanmalıdır. Tabi ki şeffaf ve katılımcı olacağız. O bütçelerin denetimlerini tabi ki sağlayacağız. Küçükçekmece’de yaşayan her vatandaşımızı; kültürde, sanatta, eğitimde, sosyal hayatta, sporda, sağlıkta kısacası her alandaki hizmet politikalarımızla ülke ekonomisinin içinde bulunduğu olumsuzluklara rağmen mağdur ve mağrur bırakmamaya özen göstererek, hizmet vermeye devam edeceğiz. Performans planı ve bütçemizin hazırlanmasına katkı sağlayan bütün çalışma arkadaşlarıma, meclis üyelerimize ve kıymetli Küçükçekmecelilere teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

 Başkan Çebi’den Gazze mesajı

 Gazze’de yaşanan katliama da dikkat çeken Başkan Çebi, “Dünya bir tiyatroyu oynuyor ve seyircisi çok fazla. Bugün İsrail’le Gazze arasında diliyorum ki kalıcıdır ama bir gaz alma ateşkesi uygulandı. Protokolü yok, barış anlaşması değil. Yaptırımı yok, uluslararası sözleşmelerde imza atanları yok. Bu bile Gazze’de çocuklar için sevindirici oluyor. Dünyadaki bütün savaşların karşısındayız. Savaşın haklı gerekçesi yok. Hepsinin de karşısında duracağız” diye konuştu.

Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, meclis üyeleri 2026 yılı performans programı ve bütçe kalemlerini tek tek görüşüp oylayarak, görüş ve önerilerini dile getirdi. Toplantı sonunda 11 milyar 900 milyon TL’lik, 2026 yılı mali bütçesi kabul edildi. 

