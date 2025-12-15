Küçükçekmece Belediyesi 42. TÜYAP Kitap Fuarı'nda yerini aldı

Küçükçekmece Belediyesi, 42. kez kapılarını aralayan Uluslararası İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı’nda basılı yayınlarıyla yerini aldı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara katılan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi standları tek tek gezdi.

Fuar açılışına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı Gvantsa Jobava, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş Genel Müdürü ve Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği Başkanı İlhan Ersözlü, TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan, 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı onur yazarı Murathan Mungan ve çok sayıda davetli katıldı.

Nuri Aslan: TÜYAP, Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkan bir kurumdur

Fuarın açılış töreninde konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Şahin, ‘’Ben okuma yazma bilmeyen ama bizlerin okuyabilmesi için gece gündüz emek veren bir annenin evladıyım. Benim hayatımı annem ve mücadelesi sonrada okuduğum kitaplar değiştirdi. Kitaplar sayesinde hiç bilmediğim ülkelere gittim. TÜYAP, Cumhuriyetin değerlerine önem veren, katkı sunan ve sahip çıkan bir kurumdur. 2019 öncesinde İstanbul'da 20 tane kütüphane vardı, şu an bu sayı 73'e ulaştı. Kütüphanelerimizin kişi kapasitesini de 2 bin 500’den 9 bin kişinin aynı anda kullanabileceği hale getirdik’’ dedi.

Başkan Çebi’den TÜYAP’a davet

Fuara katılan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ‘’ Küçükçekmece Belediyesi olarak 33 basılı yayınımızla TÜYAP’ta yer almaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bizler kitapları yalnızca basılı eserler olarak değil; bir kentin kültürünü, belleğini ve sanat yolculuğunu geleceğe taşıyan kalıcı kayıtlar olarak görüyoruz. Bu anlayışla hazırladığımız Küçükçekmece Kültür Envanteri yayınlarını son derece kıymetli buluyoruz. Küçükçekmece’de açtığımız özel sergileri bu basılı yayınlarla kayıt altına alıyoruz. Bu yayınlar; bugün ürettiğimiz kültür ve sanat çalışmalarının yarına bırakılan hafızasıdır. Bu anlamlı buluşmada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, tüm kitapseverleri standımıza davet ediyorum” dedi.

21 Aralık’a kadar ziyaret edilebilir

Uluslararası İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı, ‘Edebiyatın Her Hali’ temasıyla, Tüyap Fuarcılık Grubu ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile gerçekleştiriliyor. Fuar boyunca okurlar, yazarlar ve sektör profesyonelleri bir araya gelecek. Ayrıca paneller, söyleşiler ve imza günleri düzenlenerek edebiyatın sınırsız dünyası keşfedilecek. Küçükçekmece Belediyesi de fuar sonuna kadar kültür yayınlarıyla ziyaretçilerini ağırlayacak. Ayrıca fuarda; konuşmacı Suat Özkan’ın katılımıyla ‘Çocuklarla Karikatür Atölyesi’ ve Küçükçekmece Belediyesi Kütüphaneleri’nin düzenlediği ‘Origami Çocuk Atölyesi’ gerçekleştirilecek.

Küçükçekmece Belediyesi’nin kültür yayınlarının yer aldığı standı görmek isteyenler 4.salon 448. stantta 21 Aralık’a kadar ziyaret edebilirler.