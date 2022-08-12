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Küçükçekmece Belediyesi aşurenin bereketini 57 bin kişiyle paylaştı

Küçükçekmece Belediyesi aşurenin bereketini 57 bin kişiyle paylaştı

Küçükçekmece Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla ilçenin farklı noktalarında vatandaşlara 57 bin 226 porsiyon aşure ikramında bulundu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği aşure dağıtımında, Küçükçekmece Belediyesi Aşevi'nde hijyenik koşullarda özenle hazırlanan aşureler binlerce Küçükçekmeceliye ulaştırıldı.

Muharrem Ayı mesajında birlik ve beraberliğe dikkat çeken Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Tarihimizde derin üzüntü duyduğumuz bir takım hadiselerin yaşandığı Muharrem ayında birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma kültürünün bir parçası olarak Aşevimizde pişirilen aşureleri vatandaşlarımıza ikram ettik. Hz. Hüseyin’in ve arkadaşlarının şehadetinin hüznünü taşıyan ve manevi değeri yüksek olan Muharrem ayının kardeşliğimizin güçlenmesine ve bu günlerin barış ile hoşgörüye olan inancımızı artırmasına vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Binlerce vatandaşa aşure ikramı yapıldı

Muharrem ayında Küçükçekmece Belediyesi Aşevi’nde kazanlar,  birlik, kardeşlik ve sevgiyi temsil eden aşure için kaynadı.  Aşure dağıtımı, ilçede sıcak yemek desteği verilen ihtiyaç sahipleri ve 65 yaş üstü büyükler başta olmak üzere, kentin işlek noktalarında gerçekleştirildi. Kütüphaneler ve kültür merkezlerindeki öğrenciler ve kursiyerlere de aşure ikramı yapıldı. Cennet Mahallesi, Mehmet Akif Mahallesi, Sefaköy ve ilçedeki hastanelerin bahçelerinde kurulan stantlarda binlerce aşure vatandaşlarla buluşturuldu.

Etiketler Küçükçekmece Belediyesi
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