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Küçükçekmece Belediyesi Başkanlık Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu

Küçükçekmece Belediyesi Başkanlık Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Yeşilova Kemal Aktaş Stadı’nda düzenlenen U16/U18 Başkanlık Turnuvası, 46 takım ve 900 sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Dereceye girenlere madalyaları Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi tarafından verildi. Turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, sporun tüm branşlarına ve sporculara desteklerinin her zaman devam edeceğini ifade etti.

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen, U18 Gençler Turnuvası’nın final maçında Halkalı Taştepe Spor’u 3-2’lik skorla mağlup eden İstanbul Trabzonspor şampiyon oldu. Halkalı Taştepe Spor ikinciliğe adını yazdırırken, Söğütlüçeşme Birlikspor üçüncü oldu.

U16 Başkanlık Turnuvası’nın finalinde ise Halkalı Taştepe Spor, İkitellispor’u 1-0 yenerek, şampiyonluğa adını yazdıran takım oldu. Turnuvada İkitellispor 2. , İfa Spor ise 3. oldu.  Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Belediye Başkanı Kemal Çebi tarafından verildi.

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