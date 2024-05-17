Küçükçekmece Belediyesi, Bi'Mola ile engelleri aşıyor

Küçükçekmece Belediyesi, “engelsiz kent” hedefiyle özel gereksinimli çocukların ve ailelerinin yaşamını kolaylaştıracak, Bi’Mola Engelsiz Yaşam Merkezi’ni hizmete açtı.

Fatih Mahallesi’nde inşa edilen Bi’Mola Engelsiz Yaşam Merkezi’nin açılışını Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, özel gereksinimli çocuklar ve aileleriyle birlikte gerçekleştirdi.

Başkan Kemal Çebi: Bu tür merkezlerin sayısını artırmayı planlıyoruz

Özel çocukların, sosyal yaşama katılmasını destekleyerek, onları yaşamın içine dâhil etmeyi hedefleyen projeyi çok önemsediklerini ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “ Belediyeciliğin evrildiği, sosyal belediyecilik alanına taşındığını çok iyi biliyoruz. Bu vesileyle geçmiş 5 yıllık dönemimizde bunu uygulamaya çalıştık. Küçükçekmece’deki halklar bu görevi bize yeniden verdiler. Yolumuzun doğru olduğunu ve yukarıya doğru taşınması gerektiğinin bilincindeyiz. Nüfusumuzun önemli bir kısmının engelli vatandaşlardan oluştuğunu biliyoruz. Beraber yaşıyoruz ve hedefimiz onların yaşamını da kolaylaştırmak. Eşitlik anlayışımızın bir gereği de budur. Bu merkez, ailelerin özellikle annelerin kendilerini dinlendirmesi için, bir mola vermesi için düşünülmüş ve hayata geçirilmiş bir yaşam merkezidir. Küçükçekmece’de sayılarının artırılması gerektiğinin farkındayız. Belediye imkânlarını Küçükçekmece’nin ihtiyaçları doğrultusunda şatafattan, gösterişten uzak bir şekilde kullanılması temel amacımızdır” diye konuştu.

Ebru Gümüş: Bir anne olarak, gözüm arkada kalmayacak

Fiziksel engelli çocuğuyla birlikte Bi’Mola Engelsiz Yaşam Merkezi’ne gelen Ebru Gümüş, “ Benim gibi özel gereksinimli çocuğu olan anneler çok zorluklar yaşıyorlar. Bu çocukların bakımı için güvenilir bir merkez bulmak, güvenilir bir kişi bulmak gerçekten çok zor. O yüzden çocuğumu emin ellere teslim etmek istiyorum. Böyle güvenilir bir ortamda çocuğum eğitim alırsa, gözüm arkada kalmayacaktır. Bize böyle bir imkân sundukları için Başkanımız Kemal Çebi’ye çok teşekkür ederim” diye konuştu.

4-14 yaş grubu özel çocuklara hizmet verecek

Engelli bir yakını veya çocuğu bulunan ailelerin günlük yaşamlarındaki işlerini rahatça gerçekleştirebilmesi ve kendilerine vakit ayırmalarına olanak sağlamak amacıyla ücretsiz bir sosyal bir yaşam merkezi olarak tasarlanan Bi’Mola Engelsiz Yaşam Merkezi; etkinlik, oyun ve aktivite sınıflarıyla 4-14 yaş aralığındaki özel çocuklar için inşa edildi.

Servis imkânı da sağlanacak

1650 m2’lik alana sahip Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, 350 m2 inşaat alanı, 450 m2 yeşil alan ve 211 m2 oyun parkı da yer alıyor. Servis imkânının da sağlanacağı merkezde, randevuyla öğrenci kabul edilecek. Alanında uzman çocuk gelişim uzmanları eşliğinde çocuklar, 2-3 saat aralığında oyun ve aktivitelerle zaman geçirirken, ebeveynler de günlük işlerini kolaylaştırma fırsatı bulacak. Merkezde otizm, down sendromu ve bedensel engelli çocukların yanı sıra 4 yaşını tamamlamış ve tuvalet eğitimini almış zihinsel engelli çocuklar misafir edilecek.