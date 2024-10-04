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Küçükçekmece Belediyesi, Craftİstanbul Uluslararası El Sanatları ve Tasarım Fuarı’nda yerini aldı

Küçükçekmece Belediyesi, Craftİstanbul Uluslararası El Sanatları ve Tasarım Fuarı’nda yerini aldı
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Küçükçekmece Belediyesi, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden el sanatları ve tasarım ürünlerinin sergilendiği Craftİstanbul 5. Uluslararası El Sanatları ve Tasarım Fuarı’nda yerini aldı. Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen fuara, Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi, İBB İstanbul Enstitü ISMEK işbirliği ile 10 farklı branş, 40’ın üzerinde eserle katılım sağladı.

Fuarı gezen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, sergilenen eserleri tek tek inceledi ve eserler hakkında ayrıntılı bilgi aldı. 

Kemal Çebi: Gençleri her zaman destekleyecek, hayallerini gerçekleştirme imkânı yaratacağız

Başkan Kemal Çebi, ‘’Genç yeteneklerin yaratıcı projelerini ve birbirinden özel çalışmalarını inceleme fırsatı bulduğum bu fuar, gençliğe ve geleceğe dair olan inancımı daha da artırdı. Onları her zaman destekleyecek, hayallerini gerçekleştirme imkânları yaratarak yanlarında olmayı sürdüreceğiz. 6 Ekim’e kadar sürecek fuara, sanatın ve zanaatın büyülü dünyasını görmek isteyen tüm hemşehrilerimi davet ediyorum’’ dedi.

10 farklı branşta 40’ın üzerinde eser sergilendi

Akademik sanat anlayışıyla çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik sanat eğitimlerinin verildiği Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi; hat, tezhip, minyatür, ebru, çini, cilt, seramik, heykel, ince kâğıt oymacılığı ve takı tasarımı olmak üzere 10 branşta eğitmen ve proje grubu mezunu öğrencilerin 40’ın üzerinde eseriyle fuarda sanatseverleri ağırlıyor. 

Craftİstanbul 6 Ekim’e kadar ziyaretçilerini bekliyor

Craft İstanbul El Sanatları Fuarı, çağdaş el sanatları konusunda toplumsal farkındalık yaratmak, ulusal ve uluslararası el sanatlarını tanıtmak, üreticilere yeni pazar kanalları kazandırmak, tüketicilere doğru ve kaliteli ürün sunmak amacıyla ilk kez 2019 yılında düzenlendi. Bu yıl 5.kez kapılarını sanatseverler için açan fuarda; belediyeler, üniversiteler, dernekler ile yerli ve yabancı firmalardan oluşan katılımcılar yer aldı.   

Craftİstanbul 5. Uluslararası El Sanatları ve Tasarım Fuarı, 6 Ekim’e kadar Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
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