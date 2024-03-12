Küçükçekmece Belediyesi günde 2 bin kişiye iftar yemeği verecek

Küçükçekmece Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Fevziçakmak Meydanı ve Sefaköy Atatürk Parkı’nda iftar çadırları kuran Küçükçekmece Belediyesi, yaklaşık 60 bin kişiyle Ramazanın huzurunu ve bereketini aynı sofrada paylaşacak. Ramazan ayının manevi atmosferine uygun kültürel etkinlikler de ay boyunca Fevziçakmak Meydanı ve kültür merkezlerinde kent sakinleriyle buluşturulacak.

Tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Ramazan; berekettir, birlikteliktir, paylaşmaktır. Ramazan’ın birlik ve beraberliğimizi artırmasını dayanışmanızı, birbirimize karşı anlayışımızı, hoşgörümüzü beslemesini temenni ediyorum. İftar çadırımıza ve Ramazan iklimine uygun kültürel etkinliklerimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyor, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda güzel bir Ramazan ayı geçirmeyi diliyorum” diye konuştu.

Günlük 2 bin kişiye iftar verilecek

Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Fevziçakmak Meydan ve Atatürk Parkı’nda kurulacak iftar çadırlarında, her gün yaklaşık 2 bin kişi için iftar yemeği verecek. İftar saatinde evine yetişemeyen vatandaşlar için kentin en kalabalık noktalarında iftariyelik dağıtımı da gerçekleştirilecek. Metrobüs, marmaray durakları, meydanlar, hastane acil servisleri ve AVM önlerinde yapılacak iftariyelik ikramı, bir ay boyunca sürecek.

Ramazan etkinlikleri Fevziçakmak Meydanı’nda

11 Mart’ta başlayacak olan Ramazan ayı boyunca Fevzi Çakmak Meydanı, geleneksel kültürümüzü yansıtan bir atmosferde etkinliklere sahne olacak. Gölge oyunlarından, çocuklar için masal saatine, tasavvuf müziği dinletilerinden, Kur-an’ı Kerim Tilaveti ’ne manevi iklime yakışır pek çok etkinlik, 30 gün boyunca Küçükçekmecelilerle buluşacak. İlçedeki kültür merkezlerinde de Ramazanın manevi iklimine uygun etkinlikler düzenlenecek.

İbadethaneler temizleniyor

Belediye ekipleri, Ramazan ayı boyunca ilçedeki camilerde ve cemevlerinde vatandaşların daha hijyenik ortamlarda ibadetlerini yapması için titiz bir çalışma yürütüyor. Temizlik çalışmaları da Ramazan ayı boyunca devam edecek.